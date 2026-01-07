Batata ecco perché va mangiata sempre | le 3 cose da sapere

La batata, nota anche come patata dolce, sta diventando un elemento sempre più presente nelle diete moderne. Ricca di nutrienti e versatilità, rappresenta un’opzione salutare e gustosa. In questo articolo, scoprirai tre aspetti fondamentali che spiegano perché integrare regolarmente la batata nella tua alimentazione. Un’analisi semplice e puntuale per comprendere i benefici di questo ingrediente versatile e nutriente.

Negli ultimi anni la patata dolce, o batata, è passata dall'essere un ingrediente esotico a un vero protagonista della tavola e della ricerca nutrizionale. Non è solo una questione di colore e gusto: il tubero arancione contiene una combinazione di nutrienti che la rendono più benefica per la salute rispetto alla patata comune. Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di patata dolce cotta forniscono circa 86 kcal, 20 g di carboidrati, 3 g di fibre, 1,6 g di proteine, 0,1 g di grassi, e sono particolarmente ricchi di vitamina A (850 µg), vitamina C (20 mg), potassio (337 mg) e manganese (0,3 mg).

