Da questo referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia, chi va a votare non deve più mettersi in fila in base al sesso indicato sul documento d’identità. Gli elenchi elettorali sono ora unici e ordinati dalla A alla Z, spezzati in due blocchi: dalla A alla L e dalla M alla Z. Una modifica che riguarda milioni di italiani e che segna una svolta storica per il sistema elettorale del Paese. La riforma nasce da un emendamento al decreto-legge n. 27 del 2025, firmato dalla senatrice del Partito Democratico Cecilia D’Elia. Il provvedimento, noto come “decreto elezioni”, è stato convertito in legge nel maggio 2025. Poiché i tempi tecnici non lo rendevano applicabile alle consultazioni già programmate in quel periodo, il referendum di questo fine settimana rappresenta il primo banco di prova su scala nazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché ai seggi è sparita la divisione per genere? Una riforma silenziosa ma storica

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