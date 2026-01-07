Dove vive Bruno Barbieri | la casa moderna e minimalista dello chef di MasterChef

Bruno Barbieri, chef di fama internazionale e volto di MasterChef Italia, risiede in una residenza moderna a Bologna, città natale. La sua casa riflette uno stile minimalista ed essenziale, in linea con la sua personalità e la sua filosofia culinaria. Questa abitazione rappresenta un ambiente sobrio e funzionale, ideale per uno chef che apprezza l’equilibrio tra estetica e praticità.

