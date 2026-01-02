masterchef in emilia tra passatelli cotoletta alla bolognese e parmigiano reggiano e per bruno barbieri gli gnocchi di jonny sono sbiavdi

A Bologna e in Emilia, Masterchef mette in evidenza le tradizioni culinarie locali, tra passatelli, cotoletta alla bolognese e Parmigiano Reggiano. Durante le puntate di Capodanno, i concorrenti della zona si distinguono per le proprie preparazioni, mentre Bruno Barbieri commenta gli gnocchi di Jonny definendoli “sbiavdi”. Questo evento sottolinea l’importanza della cucina emiliana nel contesto del talent, evidenziando le radici gastronomiche della regione.

Bologna, 2 gennaio 2025 – Bologna e l' Emilia protagoniste a Masterchef. Nelle puntate di Capodanno del talent di Sky i concorrenti legati alla città delle Due Torri si fanno notare. E se Matteo Lee, ribattezzato dottor Lee, aveva già conquistato tutti nelle prime puntate, nel Pressure test esce fuori tra gli aspiranti chef da temere anche l'ex cestista 20enne Irene Rescifina, siciliana che vive in città da due anni: i suoi gnocchi 'mbuttunati per Bruno Barbieri sono un "piatto meraviglioso". La prima prova in esterna, poi, è ambientata in provincia di Parma, con il Parmigiano Reggiano re dei piatti.

