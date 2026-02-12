Sicilia Forza Italia chiede più trasparenza sul voto segreto in Ars | Solo per questioni etiche basta opacità

Forza Italia spinge per aperture sul voto segreto in Sicilia. La richiesta arriva dopo le ultime votazioni all’Assemblea Regionale, che hanno sollevato polemiche e dubbi sulla trasparenza. I deputati del partito chiedono che la questione venga affrontata, sostenendo che il voto segreto dovrebbe essere usato solo per motivi etici e non lasciato in ombra. La discussione si fa più accesa, mentre si cerca di capire se ci siano margini per modificare le regole attuali.

Voto Segreto in Sicilia: Forza Italia chiede più trasparenza nell’ARS. Palermo, 12 febbraio 2026 – Il voto segreto all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana è al centro di un acceso dibattito, riacceso da recenti votazioni contestate sul disegno di legge per gli enti locali. Il deputato di Forza Italia, Salvo Tomarchio, ha chiesto una revisione dello strumento, proponendo di limitarne l’utilizzo a sole questioni etiche, sollevando interrogativi sulla trasparenza e la responsabilità dei rappresentanti politici. Un intervento inatteso e una lunga storia di polemiche. L’intervento di Tomarchio, avvenuto ieri, ha colto di sorpresa molti osservatori della politica siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sicilia ARS

Galvagno propone una revisione del regolamento dell'Ars, evidenziando come la questione centrale non sia solo il voto segreto, ma anche le modalità di intervento dei deputati tramite dichiarazioni.

Il sindacato Fai-Flai-Uila Sicilia esprime fiducia nell’approvazione di un emendamento alla Finanziaria che aumenterà le giornate di lavoro per i forestali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sicilia ARS

Argomenti discussi: Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'Ars; Forza Italia in campo a Mazara del Vallo per il Sì al referendum sulla giustizia; [Comune Palermo] Spiagge di Vergine Maria e Arenella: Piampiano (Forza Italia) chiede sopralluogo urgente per pianificare gli interventi.; La linea dei Berlusconi: Forza Italia si rinnovi. Tajani: lo stiamo facendo.

Forza Italia chiede il Fondo Ue di Solidarietà per far fronte ai danni del maltempoForza Italia avanza la richiesta di attivare il Fondo di Solidarietà europeo per supportare le popolazioni e le imprese colpite dal maltempo. newsicilia.it

Niscemi dopo il ciclone Harry: Sinalp chiede interventi urgenti e fondi certiLa Segreteria Regionale SINALP Sicilia esprime rabbia, sdegno e una profonda indignazione per l’assordante silenzio delle istituzioni nazionali di fronte alla tragedia che ha colpito Niscemi. Mentre o ... blogsicilia.it

Lotito agita Forza Italia: la protesta dei tifosi della Lazio può costare voti al partito x.com

Non è solo un tema da bar, o una miccia per cori da stadio. E un veterano di Forza Italia lo conferma: “Lei mi chiede se Lotito è un problema per il partito Tenga conto che da mesi i nostri social sono invasi da commenti di tifosi laziali. Invocano le sue dimissio - facebook.com facebook