Referendum sulla giustizia | perché il voto può cambiare l’equilibrio del processo

Il 22 e 23 marzo 2026, gli elettori italiani sono chiamati a votare su una riforma costituzionale che modifica il funzionamento del sistema giudiziario. Il referendum riguarda questioni legate alla giustizia e potrebbe influenzare l’equilibrio dei poteri nel processo. La consultazione si svolge in un momento in cui le modifiche alla costituzione sono al centro del dibattito pubblico.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori italiani saranno chiamati a pronunciarsi su una riforma costituzionale che interviene sul funzionamento della giustizia. Il referendum confermativo rappresenta uno strumento attraverso cui i cittadini possono decidere direttamente se rendere definitiva una modifica già approvata dal Parlamento. Al centro del dibattito vi è l’idea di rafforzare il principio del processo equo, ridisegnando alcuni meccanismi dell’organizzazione della magistratura. Una riforma che potrebbe determinare un passo avanti decisivo per il buon funzionamento e la garanzia di una giustizia più certa e credibile. Referendum e giusto processo: rafforzare la terzietà del giudice. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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