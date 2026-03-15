Pensioni a Berlino il piano Inps per i giovani | cosa cambia nella sfida europea alla sostenibilità

A Berlino, l’Inps ha preso parte a un incontro tra rappresentanti degli istituti di previdenza e sicurezza sociale dei Paesi europei, nell’ambito del workshop «Pensions and Active Ageing in Europe» promosso da Esip. Durante l’evento, sono stati discussi i piani dell’Inps rivolti ai giovani e le strategie per affrontare le sfide legate alla sostenibilità delle pensioni nell’Unione europea.

L’Inps ha partecipato a Berlino all’incontro dei presidenti e dei direttori generali degli istituti di previdenza e sicurezza sociale dei Paesi dell’Unione europea, promosso nell’ambito del workshop «Pensions and Active Ageing in Europe» organizzato da Esip. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Pensioni 2026, ecco gli aumenti Inps fascia per fascia: cosa cambia davveroIl quadro delle pensioni 2026 è ormai definito e iniziano a vedersi con chiarezza gli effetti sui singoli assegni. Leggi anche: Pensioni Inps e fuga all’estero, in quali Paesi l’assegno vale di più: il piano del Senato Una raccolta di contenuti su Pensioni a Berlino il piano Inps per i... Temi più discussi: Pensioni europee a rischio: l’INPS lancia l’allarme da Berlino: Servono i giovani al lavoro; Tasse pagate due volte, i pensionati beffati adesso saranno risarciti: Possono chiedere gli arretrati; Previdenza, Fava: I giovani decisivi per la sostenibilità del welfare europeo; Gli impegni istituzionali dal 9 al 14 marzo. Riforma pensioni 2026 | Fava chiede un piano europeo per i giovani (ultime notizie 13 marzo)Riforma pensioni 2026, le parole di Gabriele Fava e Valeria Vittimiberga in un workshop internazionale a Berlino ... ilsussidiario.net Riforma pensioni 2026/ Il riconoscimento Ue sugli importi inadeguati (ultime notizie 18 febbraio)Secondo quanto riporta eunews, nell’Ecofin di ieri si è parlato anche di pensioni, in particolare vista la necessità per l’Ue di catalizzare i risparmi privati, compresi quelli destinati alla ... ilsussidiario.net Pensioni, come neutralizzare i contributi che le abbassano per un assegno più alto facebook Se vince il si sarà domenica tutto l'anno, le pensioni a 2000 euro e un set di pentole #Meloni #blob x.com