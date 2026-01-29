Un amministratore di sostegno del fratello è finito sotto inchiesta per aver sottratto più di 120mila euro dai conti correnti del familiare. Secondo le indagini, tra prelievi e bonifici, l’uomo avrebbe prelevato denaro senza autorizzazione, sparendo con una somma considerevole. La vicenda è ancora in fase di approfondimento, ma il caso ha già suscitato molte domande sulla gestione del denaro e sulla tutela delle persone più fragili.

In qualità di amministratore di sostegno del fratello, si sarebbe appropriato, tra prelievi e bonifici, di soldi che erano su due conti correnti del fratello per oltre 120mila euro. Così è finito sotto accusa per il reato di peculato un uomo di 79 anni, che vive a Matelica. I fatti sarebbero avvenuti tra il 29 marzo 2021 e il 6 luglio 2022. Il 79enne era stato nominato amministratore di sostegno di suo fratello dal 15 marzo 2021. Ma per l’accusa, in virtù di quell’incarico si sarebbe appropriato di denaro, avendo la possibilità di utilizzare i due conti correnti intestati al fratello: soldi che però sarebbero stati usati per finalità estranee all’incarico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Peculato ai danni del fratello: "Spariti 120mila euro dal conto"

Approfondimenti su Peculato Fratello

Una donna di 68 anni di Lana è stata vittima di una truffa telefonica, in cui una falsa voce di carabiniere le ha fatto perdere 63.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Peculato Fratello

Argomenti discussi: Peculato ai danni del fratello: Spariti 120mila euro dal conto; Parisotto, la sorella del disabile: Vergogna, il sindaco doveva lasciare; I controlli del Nas nelle strutture sanitarie; Processo-stralcio del caso Amorico a Lucera, prosciolti in quattro: Accuse infondate.

La truffa (ai danni del sistema sanitario) del gas medicale. Misure cautelari per 12 persone4 sono ai domiciliari. Fra le persone coinvolte medici di base e dipendenti Asp, farmacisti e anche pazienti conniventi. Tra i reati contestati anche corruzione, falso ideologico e materiale, favoregg ... rainews.it

Lesioni, peculato, minacce e altri reati: nei guai assistente capo di Polizia di VentimigliaVentimiglia. Omissione di atti d’ufficio, falso ideologico, lesioni personali, minacce aggravate, peculato, abuso della funzione pubblica e violazioni della legge 121 del 1981 (quella che ha riorganiz ... riviera24.it

++ ARRESTO EX COMANDANTE ++ Chi è stato prosciolto nel processo dalle accuse di peculato, falso, truffa ai danni dello Stato e rivelazione di segreto d’ufficio - facebook.com facebook