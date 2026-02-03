Pensionato raggirato online Gli portano via 22.500 euro

Un pensionato di Lucca ha perso 22.500 euro in pochi minuti. Tutto è iniziato con una telefonata che gli sembrava ufficiale. Gli hanno detto che c’era un problema con il conto in banca e, senza pensarci troppo, ha fornito i dati richiesti. Quando si è reso conto dell’errore, i soldi erano già stati trasferiti. La vittima si è rivolta alle forze dell’ordine, ma ormai il danno era fatto.

Gli hanno portato via ben 22.500 euro dal conto corrente, i soldi che credeva al sicuro in banca. E' però bastato un tranello telefonico ben organizzato per prosciugare i risparmi di un pensionato lucchese. Nel mirino dei truffatori è finito un ottantenne di Borgo a Mozzano che si è poi rivolto ai carabinieri. I militari hanno indagato e sono risaliti a un ventiduenne napoletano, ora indagato per truffa aggravata. Ma dei soldi al momento nessuna traccia. La vicenda risale all'estate scorsa. Il pensionato riceve una telefinata sul cellulare da un numero che si presenta come quello della sua banca online.

