Sci di fondo | Pellegrino c’è tutti gli azzurri avanti nella sprint di Lake Placid Tra le donne passa Cassol

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sprint di Lake Placid, gli atleti italiani di sci di fondo si sono qualificati tutti per le fasi successive: Pellegrino ha passato il turno tra gli uomini, mentre tra le donne Cassol ha ottenuto l'accesso alla finale. La competizione si è svolta a tecnica classica e ha visto protagonisti gli atleti nelle ultime fasi di gara, con le qualificazioni ancora in corso.

Ultimi battiti di sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid. Ed è a tecnica libera l’atto finale delle gare veloci per questa stagione, con parecchia Italia coinvolta visto che sono in sei complessivi su otto ad avere il pass per i quarti di finale, con la fase a eliminazione diretta che inizierà alle ore 18:00. In campo femminile, più che di Coppa del Mondo c’è da parlare di Coppa di Svezia almeno per i termini della sprint. I primi tre posti sono occupati, del resto, da Linn Svahn, Jonna Sundling e Johanna Hagstroem: la prima chiude in 2’45?79 recuperando uno svantaggio di 1?7 a metà percorso, con le altre due a 1?78 e a 2?60. 🔗 Leggi su Oasport.it

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