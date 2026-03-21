Sci di fondo | Pellegrino c’è tutti gli azzurri avanti nella sprint di Lake Placid Tra le donne passa Cassol

Nella sprint di Lake Placid, gli atleti italiani di sci di fondo si sono qualificati tutti per le fasi successive: Pellegrino ha passato il turno tra gli uomini, mentre tra le donne Cassol ha ottenuto l'accesso alla finale. La competizione si è svolta a tecnica classica e ha visto protagonisti gli atleti nelle ultime fasi di gara, con le qualificazioni ancora in corso.

Ultimi battiti di sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid. Ed è a tecnica libera l’atto finale delle gare veloci per questa stagione, con parecchia Italia coinvolta visto che sono in sei complessivi su otto ad avere il pass per i quarti di finale, con la fase a eliminazione diretta che inizierà alle ore 18:00. In campo femminile, più che di Coppa del Mondo c’è da parlare di Coppa di Svezia almeno per i termini della sprint. I primi tre posti sono occupati, del resto, da Linn Svahn, Jonna Sundling e Johanna Hagstroem: la prima chiude in 2’45?79 recuperando uno svantaggio di 1?7 a metà percorso, con le altre due a 1?78 e a 2?60. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: Pellegrino c’è, tutti gli azzurri avanti nella sprint di Lake Placid. Tra le donne passa Cassol Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Cassol ai quarti! Niente Klaebo, Pellegrino sogna l’addio sul podio Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino secondo in qualificazione! Con lui altri cinque azzurri ai quarti Tutto quello che riguarda Sci di fondo Pellegrino c'è tutti gli... Temi più discussi: Federico PELLEGRINO - Atleta Olimpico/a Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo cerca il tris di coppe, Pellegrino terzo nella generale; La Coppa del Mondo si chiude a Lake Placid: trittico di gara per l’ultima sfida di Pellegrino. Otto azzurri negli Usa; Sci di fondo - Che riconoscimento per Federico Pellegrino: il Re di Norvegia gli consegna la Medaglia di Holmenkollen!. Sci di fondo: Pellegrino c’è, tutti gli azzurri avanti nella sprint di Lake Placid. Tra le donne passa CassolUltimi battiti di sprint per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid. Ed è a tecnica libera l’atto finale delle gare veloci per questa stagione, con parecchia Italia coinvolta visto che sono ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C'E' KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l'ultima volta ... oasport.it Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com Sci di fondo – Per Nilsson lascia la guida della Germania: è Torstein Dagestad nuovo allenatore della nazionale facebook