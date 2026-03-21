LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA | GRAZIE DI TUTTO CAMPIONE! Federico Pellegrino lascia da vincente

Federico Pellegrino ha concluso la sua carriera sportiva con una vittoria nella sprint di Lake Placid 2026, evento di sci di fondo. La gara si è svolta nelle ultime ore e ha visto il campione italiano lasciare il podio da vincente, dopo aver ottenuto numerosi risultati importanti come il titolo mondiale, il secondo posto olimpico e una Coppa del Mondo. La diretta si è appena conclusa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell’ultima sprint in carriera di Federico Pellegrino: campione del Mondo, vice campione olimpico, vincitore di una Coppa del Mondo. Grazie di tutto, domani l’ultima gara in Coppa del Mondo del poliziotto dalla Valle d’Aosta! “ La finale è andata come avrei voluto, qualche volta succede quando meno te lo aspetti. Non mi sono goduto le Olimpiadi come avrei voluto, ma oggi penso di essere tornato! Non vedo l’ora di festeggiare con famiglia e amici!”. 19:45 Una vittoria tutta di tattica, restando fuori dai contatti, che hanno mietuto su tutti Lars Heggen, anche se alla fine è giunto secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: GRAZIE DI TUTTO CAMPIONE! Federico Pellegrino lascia da vincente Articoli correlati LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: tutti in finale con Federico Pellegrino! Cassol 12^CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 Accedono alla finale Johansson (SWE), sorpresa di giornata, così come Amundsen. LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera da Lake Placid... Altri aggiornamenti su LIVE Sci di fondo Sprint tl Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins trionfale nella sua ultima stagione. Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Lake Placid 2026: orari, programma, streamingGiornata senza Klaebo, ma con tanti temi sprint, quella che va in scena a Lake Placid per l'ultima gara veloce della Coppa del Mondo di sci di fondo in ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lake Placid 2026 in DIRETTA: niente Klaebo, Pellegrino sogna un’ultima ciliegina da podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 NON C'E' KLAEBO! Liberi tutti. Heggen favoito, ma Pellegrino può farci emozionare e salire l'ultima volta ... oasport.it Sci di Fondo – FESA Games, Boyer e Lafrasse vincono l’individuale in tecnica classica, Castelletti 5° U16; Maestri 7° U18. facebook Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di sci di discesa libera x.com