Dopo il crash nel Gran Premio del Brasile, Pecco Bagnaia ha ricevuto consigli da Sylvain Guintoli, ex pilota e commentatore. Guintoli ha analizzato l’incidente e suggerito alcune strategie per migliorare la gestione delle situazioni di emergenza in pista. Bagnaia, che ha subito l’incidente, si è mostrato aperto alle osservazioni, evidenziando l’importanza di imparare dall’accaduto per evitare altri incidenti simili.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sylvain Guintoli, ex pilota e attuale commentatore, non ha ancora escluso Francesco Bagnaia dalla competizione per il Gran Premio del Brasile 2026. Nonostante il motociclista della Ducati non abbia dimostrato un buon ritmo dopo un incidente in qualifica, Guintoli sostiene che il lavoro svolto ha fornito alla squadra “dati preziosi” per migliorare la performance. La situazione attuale di Bagnaia è particolare: in qualifica, il pilota ha faticato e ha chiuso in undicesima posizione, ma Guintoli crede che possa ancora riprendersi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pecco Bagnaia: lezioni apprese da Sylvain Guintoli dopo il crash nel GP del Brasile.

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