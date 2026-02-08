Il mio percorso in MotoGP | adattamento e lezioni apprese Márquez

Diogo Moreira si prepara alla stagione 2026 di MotoGP e ha già iniziato a valutare come sta andando il suo inserimento nel campionato. Durante i test a Sepang, il pilota ha analizzato i progressi fatti finora e ha condiviso le prime impressioni sul suo percorso di adattamento alla classe regina. Moreira sa di dover migliorare, ma si dice fiducioso e pronto a lavorare duramente per arrivare pronto all’inizio del campionato.

In vista della stagione MotoGP 2026, Diogo Moreira valuta l'andamento del proprio inserimento in classe regina durante i test di Sepang, offrendo una lettura concreta delle sensazioni maturate sul circuito malese. L'esordio in MotoGP è stato accompagnato da tre giorni di Shakedown da esordiente e da tre sessioni di test collettivi, durante i quali sono emerse nuove percezioni sull'assetto e sulle potenzialità della moto. Durante l'approccio in Malesia, Moreira ha affrontato una caduta nel corso del primo periodo di test, chiudendo la penultima giornata con un tempo di 1'58"476. Il riferimento temporale è molto indicativo del lavoro fatto, con il rookie che ha chiuso al 19° posto, tallonato da Toprak Razgatlioglu, al momento del confronto tra i rookie 2026, che ha segnato 1'58"326.

