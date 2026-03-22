Inter News 24 Pazzini analizza il momento dei nerazzurri negli studi televisivi, sottolineando come la sfida contro i viola rappresenti un passaggio chiave. Il cammino dei campioni d’Italia verso il tricolore passa per una tappa ricca di insidie. Negli studi di Sport Mediaset, l’ex attaccante Giampaolo Pazzini, centravanti d’area di rigore che ha vestito le maglie di entrambe le squadre, ha commentato l’imminente impegno della formazione guidata da Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi tecnico della compagine milanese. Per i nerazzurri, la trasferta di Firenze non è solo una gara di campionato, ma un segnale psicologico da inviare al resto del torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pazzini riflette: «L’Inter sa che stasera è un crocevia fondamentale, mi aspetto pochi gol»

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