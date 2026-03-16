Pasqua 2026 | dagli aerei alle uova di cioccolata festeggiare costa di più

A tre settimane da Pasqua 2026, le associazioni dei consumatori segnalano un aumento dei costi dei trasporti, in particolare dal Nord al Sud, e un incremento dei prezzi di prodotti tradizionali come uova di cioccolato e colombe sugli scaffali dei negozi. Gli aumenti riguardano sia i costi per gli spostamenti in aereo che i prezzi dei principali alimentari legati alla festività.

Allarme rincari a Pasqua: a tre settimane dalla festività le associazioni dei consumatori segnalano la solita impennata del costo dei trasporti soprattutto dal Nord al Sud, mentre sugli scaffali aumentano i prezzi di prodotti tipici come uova e colombe. Secondo Assoutenti i prezzi minimi dei biglietti aerei da nord a sud Italia, se acquistati oggi, arrivano su alcune tratte a superare i 400 euro tra andata e ritorno: per esempio, partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria o 308 euro se si parte da Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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