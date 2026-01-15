Sanità Parisi Lega | Bene l’interrogazione parlamentare di Zinzi su San Pio Attenzione al territorio

Domenico Parisi della Lega esprime apprezzamento per l’interrogazione di Zinzi sul San Pio di Benevento, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla gestione e le criticità del territorio. La richiesta al Ministero della Salute mira a fare chiarezza e garantire interventi concreti per migliorare la sanità locale, affinché i servizi siano adeguati alle esigenze della comunità sannita.

Tempo di lettura: 2 minuti “Accogliamo con grande favore l’iniziativa dell’onorevole Giampiero Zinzi, deputato e coordinatore regionale della Lega Salvini Premier in Campania, che ha presentato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per fare piena luce sulla gestione dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento e sulle gravi criticità che continuano a colpire la sanità ospedaliera sannita” – Lo dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega di Benevento, dopo la notizia del riconoscimento, con Determina regionale n. 1555 del 10 dicembre 2025, di un compenso aggiuntivo di 42mila euro alla manager Maria Morgante, nonostante la condizione di sofferenza che vive la sanità ospedaliera del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Parisi (Lega): “Bene l’interrogazione parlamentare di Zinzi su San Pio. Attenzione al territorio” Leggi anche: PS San Pio, l’affondo di Parisi (Lega): “Situazione grave, servono risposte urgenti” Leggi anche: San Pio, Parisi (Lega): “41mila euro di compenso aggiuntivo alla DG Morgante, serve chiarezza” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sanità, Parisi (Lega): “Fico rompa con il passato, azzeri tutti i vertici o taccia” - “Fico parla di sanità libera dalla politica dopo anni di occupazione targata De Luca, oggi suo azionista di maggioranza. ntr24.tv Il commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi: "va fatta chiarezza" #Benevento facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.