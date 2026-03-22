Ha partecipato al voto il 48,10% degli elettori, un leggero calo rispetto al 48,90% registrato durante il primo turno una settimana fa L’affluenza al ballottaggio delleelezioni comunaliinFrancia, finalizzate all’elezione dei sindaci, è stata del 48,10% alle 17:00, registrando unleggero calo rispetto al dato della stessa ora di una settimana fa, quando si era tenuto il primo turno (48,90%). A comunicarlo è ilMinistero dell’Interno. Alleore 12invece, l’affluenza si è attestata al20,33%. Questo dato stamattina ha segnato unincremento di circa un punto percentuale rispetto al primo turno, svoltosi domenica scorsa, quando era stata del19,37%. In Francia si sono aperte le urne per ilsecondo turno delle elezioni comunali, con una sfida particolarmente combattuta in diverse grandi città comeParigi,Marsiglia,LioneeTolosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia, elezioni comunali: la destra può riprendersi Parigi con Rachida Dati

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