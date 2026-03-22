Parco dell’Appennino ora il seggio è vacante L’attesa e l’intesa ‘complicata’ tra le due Regioni

Il mandato del presidente del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano è terminato e sono trascorsi i 45 giorni supplementari di gestione ordinaria. Attualmente, l’Ente si trova in una fase di stallo poiché il seggio rimane vacante in attesa della nomina del nuovo presidente. Le due Regioni coinvolte hanno mostrato un’intesa difficile e un’attesa lunga per l’assegnazione della carica.

Terminato il mandato del presidente del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano Fausto Giovanelli e finiti i 45 giorni supplementari di gestione ordinaria, oggi l’Ente si trova in una fase di stallo in attesa della nomina del nuovo Presidente. Con la fine del mandato del Presidente si scioglie anche il Consiglio del Parco e non è esclusa la nomina di un Commissario, considerati i tempi burocratici, in attesa del Presidente. Ferme le programmazioni e nuove progettazioni però le maestranze e il personale in carico al Parco, tutti continuano l‘attività lavorativa senza interruzione sui progetti in corso e sotto la guida del Direttore del Parco Nazionale dottor Giuseppe Vignali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco dell’Appennino, ora il seggio è vacante. L’attesa e l’intesa ‘complicata’ tra le due Regioni Articoli correlati Lotteria Italia 2026: boom di vendite e attesa per l’estrazione finale con Sicilia tra le regioni più “sfortunate”Oltre 9,6 milioni di biglietti venduti in tutta Italia, con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno; Sicilia ancora a secco di premi di prima... Flora Tabanelli: il bronzo olimpico nato tra le vette dell’Appennino e l’arte di famigliaFlora Tabanelli, dalle radici nel rifugio tosco-emiliano al podio di Livigno: la favola della diciottenne che ha raccontato un’infanzia senza… Flora... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parco dell'Appennino ora il seggio è... Discussioni sull' argomento Parco dell’Appennino, ora il seggio è vacante. L’attesa e l’intesa ‘complicata’ tra le due Regioni; Equinozio di primavera 2026: i luoghi italiani dove la luce fa cose che non si vedono in negli altri giorni dell'anno. Appennino tosco emiliano, il parco accelera sull’e-mobilityREGGIO EMILIA – Mobilità sostenibile, turismo lento, tutela ambientale e innovazione tecnologica. Sono gli elementi al centro degli interventi avviati dal ... cronachedellacampania.it Parco dell'Appennino Lucano, a Marsico il Centro di monitoraggioDall'inizio dell'anno sono stati oltre 500 gli eventi gestiti dal 'Gruppo Lucano di Protezione Civile', circa la metà, però, sono circoscritti al periodo che va dall'1 luglio al 15 settembre. E' ... ansa.it Al momento della torta si è presentata una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie: i tavolini al parco non si possono mettere - facebook.com facebook Sassari, via libera al Parco Urbano Lineare x.com