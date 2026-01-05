Lotteria Italia 2026 | boom di vendite e attesa per l’estrazione finale con Sicilia tra le regioni più sfortunate

È partita la vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2026, con l’estrazione finale prevista domani su RAI 1 durante la trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. La cerimonia rappresenta il momento conclusivo di un evento che ha visto un aumento delle vendite, con la Sicilia tra le regioni meno fortunate in questa edizione. L’appuntamento è atteso da molti per scoprire i numeri vincenti.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la Lotteria Italia 2026, con l'estrazione dei biglietti vincenti prevista domani e trasmessa in diretta su RAI 1, nell'ambito della popolarissima trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino.

