Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo olimpico a Livigno, dopo aver cresciuto le sue passioni tra le montagne dell’Appennino e l’arte di famiglia. La giovane atleta, appena diciottenne, si è allenata duramente in un rifugio tosco-emiliano, lontano dai grandi centri sportivi, con l’obiettivo di arrivare in alto. La sua infanzia trascorsa tra le vette e le tecniche tramandate dai genitori l’hanno portata a raggiungere un risultato che pochi avrebbero immaginato.

Flora Tabanelli, dalle radici nel rifugio tosco-emiliano al podio di Livigno: la favola della diciottenne che ha raccontato un’infanzia senza. Flora Tabanelli, dalle radici nel rifugio tosco-emiliano al podio di Livigno: la favola della diciottenne che ha raccontato un’infanzia senza tv né smartphone Il cielo di Livigno ha una nuova stella che non teme le vertigini. Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha messo la firma sul primo, storico bronzo olimpico del freestyle azzurro, trasformando un’infanzia fuori dal comune in una parabola di successo sportivo. In una lunga confessione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, la giovane campionessa ha svelato che la sua non è solo una questione di centimetri e rotazioni in aria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Flora Tabanelli: il bronzo olimpico nato tra le vette dell’Appennino e l’arte di famiglia

Come si festeggia un bronzo olimpico? Flora Tabanelli sciabola... con gli sci!Flora Tabanelli ha vinto il bronzo olimpico nel big air femminile e ha deciso di festeggiare in modo insolito.

Dal Corno alle Scale al bronzo olimpico: chi è Flora TabanelliFlora Tabanelli di Bologna ha conquistato il bronzo nel Freeski Big Air ai Giochi di Milano Cortina 2026, un risultato che rappresenta il suo primo podio olimpico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.