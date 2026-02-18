Flora Tabanelli | il bronzo olimpico nato tra le vette dell’Appennino e l’arte di famiglia
Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo olimpico a Livigno, dopo aver cresciuto le sue passioni tra le montagne dell’Appennino e l’arte di famiglia. La giovane atleta, appena diciottenne, si è allenata duramente in un rifugio tosco-emiliano, lontano dai grandi centri sportivi, con l’obiettivo di arrivare in alto. La sua infanzia trascorsa tra le vette e le tecniche tramandate dai genitori l’hanno portata a raggiungere un risultato che pochi avrebbero immaginato.
