Parco della Rimembranza l’iter per la messa in sicurezza | a che punto siamo?

Prosegue l’iter per mettere in sicurezza il Parco della Rimembranza a Terracina. Le autorità stanno lavorando per riaprire completamente via San Francesco, ma ancora non ci sono certezze sui tempi. La strada rimane chiusa e si aspetta una decisione definitiva. Intanto, il lavoro di intervento continua, senza pause.

Il Comune aggiorna sugli interventi; in fase di verifica i requisiti della ditta individuata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento della scarpata "Prosegue l'iter per la messa in sicurezza del Parco della Rimembranza e per la riapertura completa di via San Francesco a Terracina". A fare il punto della situazione sull'importante intervento è l'amministrazione comunale la quale ha annunciato che sono in fase di verifica i requisiti della ditta individuata dalla Sua di Frosinone per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento della scarpata, la seconda e ultima parte dell'intervento necessario e programmato per la riapertura completa della strada.

