In via Ricci azzerati i parcheggi per residenti

In via Ricci, i parcheggi riservati ai residenti sono stati cancellati. La protesta arriva da alcuni abitanti che hanno scritto alla sindaca Vittoria Ferdinandi, chiedendo di ripristinare l’ordine e le aree dedicate. La situazione sta creando confusione e disagi tra chi abita in zona, mentre si aspetta una risposta dall’amministrazione comunale.

Una lettera alla sindaca Vittoria Ferdinandi per chiedere di rimettere ordine ai parcheggi in tutta l'area di via Ettore Ricci, a due passi da Fontivegge. E' quella che ha scritto un residente, Claudio Banditelli, parlando di "una problematica che da tempo interessa i residenti di via Ettore Ricci e che sta creando notevoli disagi al quartiere. Qui – scrive – la carenza di parcheggi liberi è ormai cronica. I condomini dei palazzi presenti, purtroppo, non dispongono di spazi sufficienti per la sosta dei propri veicoli; la maggior parte dei civici non hanno la possibilità di utilizzare i parcheggi privati sotterranei e l'assenza di alternative costringe molti residenti a parcheggiare, seppur in modo temporaneo e spesso in orari serali o notturni, nei posti riservati alla Guardia di Finanza, o in parcheggi che parcheggi non sono".

