Vanoli dopo Fiorentina-Torino | Subentrata paura ma abbiamo in testa l' obiettivo Paratici serviva

Al Franchi, la Fiorentina ha lasciato due punti in casa contro il Torino. La squadra viola aveva preso in mano la partita, riuscendo a rimontare lo svantaggio iniziale grazie a Solomon e Kean. Ma negli ultimi minuti, un errore ha permesso al Torino di segnare il gol del pareggio con Maripan, lasciando i tifosi con il rammarico di una vittoria sfumata all’ultimo secondo. La partita si è conclusa 2-2, e la Fiorentina si ritrova di nuovo con il dubbio di aver sprecato un’occasione importante.

Firenze, 7 febbraio 2026 - Un'altra partita buttata via nei minuti di recupero. Al Franchi la Fiorentina pareggia per 2-2 contro il Torino, dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale con Solomon e Kean è arrivato il pari beffa di Maripan. Questa l'analisi di Paolo Vanoli nel dopo partita del Franchi. "Non puoi concedere quella facilità nel cross soprattutto quando ti sei messo a cinque, gli esterni devono essere più aggressivi per non abbassarci. Purtroppo a volte quando subentra la paura noi non siamo bravi a difendere in area e abbiamo concesso tanti cross. Anche perché loro sono una squadra forte". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

