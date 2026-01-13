Basket Paperdi Juvecaserta | entusiasmo alle stelle Palapiccolo esaurito per la gara contro Livorno

Tempo di lettura: < 1 minuto Un risultato straordinario che conferma la passione e il legame sempre più forte tra la Juvecaserta ed i suoi tifosi: la partita di basket con la Verodol Pielle Livorno, in programma alle 18:00 di domenica al palaPiccolo, ha registrato il tutto esaurito in poco più di due ore dall'apertura delle vendite. Un dato che testimonia il crescente entusiasmo attorno al progetto Juvecaserta. In pochissimo tempo, tutti i biglietti disponibili sono andati esauriti, trasformando l'incontro in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La Paperdi Juvecaserta desidera ringraziare il pubblico per la risposta eccezionale e il costante supporto, che rappresenta una spinta fondamentale dentro e fuori dal campo.

