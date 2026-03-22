Il Papa Leone XIV ha scritto una lettera in occasione dei trent’anni di Popotus, il giornale dedicato ai bambini. Nel messaggio, il Santo Padre ha sottolineato l’importanza di proteggere i più giovani da un’immagine distorta dell’informazione, evidenziando la necessità di tutelarli da contenuti inappropriati. La lettera mira a richiamare l’attenzione sulla responsabilità di chi si occupa di comunicazione rivolta ai bambini.

In occasione dei trent’anni diPopotus, l’inserto settimanale dedicato ai ragazzi e ai bambini del quotidianoAvvenire,Papa Leone XIV ha scritto al giornale per mandare un messaggio importante: “Essere come bambini non è tornare indietro, ma custodire una chiave per vedere l’essenziale di ogni cosa, per trovare risposte sorprendenti anche alle domande più difficili.Forse solo guardando gli occhi smarriti dei bambini di fronte alla barbarie della guerra possiamo convertirci. Reimparare a guardarci negli occhi e a guardare il mondo con occhi puri”. Papa Leone XIV ha colto l’occasione per puntare i riflettori sui bambini e sulla loro purezza. Ed ha anche invitato gli adulti a prendere spunto da loro, senza lasciare che la pesantezza della realtà giochi un ruolo troppo importante nella vita di ognuno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV: ‘Bisogna proteggere i bambini da un’idea disumana dell’informazione’

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