Leone XIV ecco qual è la sua idea di informazione | No a banalità e fake news

Leone XIV afferma che l’informazione deve essere affidabile e accurata, respingendo banalità e fake news. In un’epoca di zapping compulsivo e doom scrolling, è importante riscoprire il valore di un’informazione consapevole e approfondita, che favorisca un ascolto attento e una lettura riflessiva. Solo così si può contrastare la diffusione di contenuti falsi e promuovere una cultura dell’informazione seria e responsabile.

Il falso che si maschera da vero, lo zapping compulsivo che sostituisce l'ascolto, il doom scrolling al posto della lettura intenzionale. E soprattutto monologhi travestiti da dialoghi, «dove nessuno ascolta davvero». Papa Leone XIV usa un linguaggio contemporaneo per descrivere la deriva della comunicazione moderna, nel messaggio inviato per i trent'anni di Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa che debuttò il 22 gennaio 1996. In tre decenni la trasmissione ha raccontato l'Italia attraverso 17 governi, 11 presidenti del Consiglio, 4 Papi e 3 Conclavi. Numeri straordinari che testimoniano un impegno costante un'informazione di qualità.

