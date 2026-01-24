Papa Leone XIV ai media | L’informazione è un bene pubblico meno click e più verità

In occasione della Giornata delle Comunicazioni Sociali, Papa Leone XIV invita i media a riflettere sul ruolo dell’informazione come bene pubblico. Attraverso il suo messaggio, sottolinea l’importanza di privilegiare la verità rispetto ai click e all’audience, incoraggiando un approccio più responsabile e consapevole nella diffusione delle notizie. Un appello che invita a riscoprire il valore dell’informazione autentica in un mondo digitale sempre più frenetico.

Il Messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata delle Comunicazioni Sociali chiede ai media di fermarsi, di respirare e di scegliere la verità invece dell'attenzione. Meno intelligenza artificiale e più sforzo umano Papa Leone XIV invita ad una profonda riflessione sul rapporto tra giornalismo, piattaforme digitali e intelligenza artificiale tramite un forte messaggio in occasione della Giornata delle Comunicazioni Sociali. Il Papa mette in guardia le imprese dei media e della comunicazione spronandole alla ricerca della verità piuttosto che alla “corsa all’attenzione” basata sugli algoritmi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

