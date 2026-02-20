Barcellona il braccio superiore della croce è stato posizionato sulla Sagrada Familia

A Barcellona, il posizionamento del braccio superiore della croce sulla torre più alta della Sagrada Familia ha segnato un passo importante nella sua costruzione. La decisione di collocare questa parte simbolica sulla cima della basilica, che si eleva per oltre 170 metri, rappresenta un momento chiave nel progetto. La torre è stata scelta per il suo ruolo di punto di riferimento visivo in città. L’installazione ha coinvolto tecnici specializzati e ha richiesto diverse ore di lavoro. La basilica continua così a prendere forma, passo dopo passo.

Un'altra pietra miliare nella costruzione secolare della Sagrada Familia di Barcellona: il braccio superiore della croce è stato posizionato sulla torre più alta della basilica gotica. L'edificio ha raggiunto così la sua altezza massima di 172,5 metri. Lo scorso ottobre, la torre aveva raggiunto i 162,91 metri, con la Sagrada Familia che era diventata così la chiesa più alta del mondo. I lavori per la costruzione della basilica sono iniziati nel 1882, quando l'architetto catalano Antoní Gaudí progettò il tempio.