Tamponamento in galleria | tre feriti uno è grave

Un grave tamponamento si è verificato questa mattina nella galleria Totoga, nel Primiero, a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo serio. L’incidente è avvenuto mentre la strada era particolarmente trafficata, causando ritardi e disagi nella zona.

Un tamponamento tremendo quello avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 14 febbraio, nel Primiero: più precisamente all'interno della galleria Totoga, in quel di Imer. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 10, con tre mezzi che si sono scontrati, finendo poi contro la parete della galleria. Tre le persone rimaste ferite, una delle quali (in base a quanto riporta il 118, si tratta di un 44enne), è stata portata in codice rosso all'ospedale di Feltre. Da quanto emerso sarebbe in condizioni piuttosto serie. Le auto incidentate sono state gravemente danneggiate. Sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco di Imer, Mezzano e Canal San Bovo, e le forze dell'ordine, che si sono subito messe al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.