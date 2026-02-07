Serie B Interregionale La ReBasket riceve gli Stings Attenzione a Boudet e Verri

Questa sera la ReBasket 2000 torna a giocare in casa contro gli Stings. È la quarta partita di ritorno in Serie B Interregionale e i padroni di casa cercano una vittoria dopo due partite consecutive in casa. Attenzione particolare a Boudet e Verri, i due giocatori che potrebbero fare la differenza. La partita inizia alle 18 al PalaBigi.

Seconda apparizione casalinga di fila per la ReBasket 2000 (16), in campo alle 18 al PalaBigi nella quarta di ritorno di Serie B Interregionale. In via Guasco arrivano gli ostici Stings Mantova (22), terzi in classifica a pari merito con la Dinamo Gorizia. Un test interessante per verificare i costanti progressi del quintetto cittadino, che è tornato a sorridere grazie al 76-69 di sabato scorso con la Virtus Padova ma, più in generale, si dimostra in netta crescita rispetto ad inizio stagione, col chiaro intento di migliorare l'attuale settima piazza e puntare ad entrare tra le big del torneo. Certo, ci sarà da fare attenzione al reparto offensivo dei virgiliani, che in trasferta viaggia a 80,1 punti di media.

