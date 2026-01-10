Il girone di andata della serie B Interregionale di basket si avvia alla conclusione. La Goldengas Senigallia, in serie positiva da quattro partite, cerca continuità contro il fanalino di coda Val di Ceppo. Jesi, in anticipo, affronta una sfida importante, mentre Senigallia sfida Canosa. Le squadre mirano a consolidare le proprie posizioni in vista dei play-off per la B Nazionale, riservati alle prime otto classificate.

Si chiude il girone di andata in serie B Interregionale di basket con le lanciate Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi che possono mettere ulteriore fieno in cascina in ottica di qualificazione ai play-off per la B Nazionale, a cui accederanno al termine della stagione regolare le prime otto. Stavolta gioca prima Jesi che anticipa a questa sera il suo match interno al PalaTriccoli contro il Val di Ceppo ultimo in classifica assieme al Canosa ma tutt’altro che rassegnato, come conferma la vittoria della settimana scorsa in casa proprio contro il Canosa (65-64). Anche Jesi però sta bene, nonostante i tanti problemi fisici che hanno tenuto fuori Mazzantini e messo definitivamente fuori gioco Deri, ko per tutta la stagione, sostituito da Stefano Scarpone che ha dato un buon contributo all’esordio nel successo esterno di Forlimpopoli di sabato scorso (5 punti in 20 minuti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - B interregionale, alle 21 al Palatriccoli arriva un Val Di Ceppo ultimo in classifica. La Goldengas in scia positiva da quattro giornate. Jesi gioca in anticipo, Senigallia sfida il fanalino Canosa

Leggi anche: B interregionale, dodicesima giornata con le squadre anconetane attese da big match. Pallacanestro Jesi se la dovrà vedere nel derby con Civitanova. La Goldengas apre le danze con Bisceglie. Domani Jesi

Leggi anche: B Interregionale, il derby è inedito. La Goldengas ospita la Pallacanestro Jesi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

B interregionale, alle 21 al Palatriccoli arriva un Val Di Ceppo ultimo in classifica. La Goldengas in scia positiva da quattro giornate. Jesi gioca in anticipo, Senigallia sfida il fanalino Canosa.

B interregionale, alle 21 al Palatriccoli arriva un Val Di Ceppo ultimo in classifica. La Goldengas in scia positiva da quattro giornate. Jesi gioca in anticipo, Senigallia ... - Si chiude il girone di andata in serie B Interregionale di basket con le lanciate Goldengas Senigallia e Pallacanestro Jesi che possono mettere ulteriore fieno in cascina in ottica di qualificazione a ... sport.quotidiano.net