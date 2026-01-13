Un edificio di sette piani in Italia è stato dichiarato pericolante, portando all’evacuazione di 35 famiglie. La sera, le sirene e i lampeggianti hanno interrotto il silenzio, evidenziando la situazione di emergenza. La sicurezza dei residenti resta la priorità, mentre le autorità valutano le cause e le possibili misure per garantire la stabilità dell’edificio.

L’oscurità della sera è stata improvvisamente squarciata dal suono delle sirene e dal riflesso dei lampeggianti che rimbalzava contro le facciate silenziose. Un brulicare frenetico di divise e tecnici ha interrotto la quiete domestica di decine di persone che, fino a pochi istanti prima, sedevano a tavola per la cena o riposavano davanti alla televisione. Un ordine secco e perentorio ha costretto vecchi e bambini a raccogliere in fretta pochi ricordi e gli effetti personali più cari, abbandonando le proprie stanze con il cuore colmo di incertezza. Mentre le porte venivano chiuse alle spalle con un senso di amara precarietà, lo sguardo dei residenti si volgeva verso l’alto, osservando con timore quelle pareti che per anni avevano rappresentato un rifugio sicuro e che ora apparivano come un gigante fragile e minaccioso, pronto a cedere sotto il peso di un destino invisibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sta per crollare”. Paura in Italia, palazzo di sette piani pericolante: 35 famiglie evacuate

Leggi anche: Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli)

Leggi anche: Licata, crolla uno stabile di tre piani: evacuate due famiglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Forte maltempo fa crollare una struttura da padel: danni e paura ai Castelli Romani (VIDEO).

Maltempo sull’Italia: freddo, neve a bassa quota e paura per il terremoto nelle Marche - Oltre trenta scosse sismiche tra Macerata e Fermo, ma senza danni ... altarimini.it