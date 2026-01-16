VIDEO | Sotto sequestro l' area della palazzina crollata Una 77enne al centro ustionati di Pisa

È stato disposto il sequestro dell’area della palazzina crollata a Il Matto, vicino Pisa. Due delle vittime dell’incidente, avvenuto ieri sera, sono state dimesse dall’ospedale di Arezzo. Una donna di 77 anni è rimasta gravemente ustionata e si trova sotto cure mediche. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento, con l’ipotesi di una fuga di Gpl.

Sono state dimesse dall'ospedale di Arezzo due delle vittime del crollo della palazzina che si è verificato ieri sera in località Il Matto, probabilmente per una fuga di Gpl. L'uomo di 63 anni, soccorso a pochi minuti dallo scoppio da un aspirante volontario della Croce Bianca, ha lasciato il San. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

