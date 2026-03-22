Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. L'esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti delle strutture e i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Il bilancio è di due persone ferite in modo grave: si tratta di moglie e marito di 84 e 86 anni. In corso la messa in sicurezza dell'area. Chiusa la via interessata all'esplosione, all’altezza di via Demonte, e via Castellinaldo, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Eugenio Villoresi. Il sindaco: "Scoppio dalla potenza impressionante". Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che è recato sul posto, ha detto che si è trattato di uno scoppio dalla potenza "impressionante". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esplode una palazzina a Roma, due feriti gravi. "Scoppio impressionante"

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