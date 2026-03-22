Pagelle superG maschile Lillehammer 2026 | Paris dominatore Kriechmayr ci prova Odermatt irriconoscibile

Nella gara di superG maschile a Lillehammer del 2026, Dominik Paris si impone con un punteggio di 10 e lode, dimostrando una prestazione eccezionale. Kriechmayr tenta di rispondere, mentre Odermatt si presenta irriconoscibile rispetto alle sue solite performance. La competizione si svolge sulla pista di Kvitfjell, ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino.

PAGELLE SUPERG KVITFJELL COPPA DEL MONDO 2026. Domenica 22 marzo DOMINIK PARIS 10 e lode: immenso. Infinito. Clamoroso. Spettacolare. Concede il bis dopo la discesa di ieri confermando che la Olympiabakken sia davvero casa sua e, soprattutto, di attraversare un momento di forma incredibile. L’altoatesino chiude con le marce altissime la stagione e si conferma il re della velocità azzurra. VINCENT KRIECHMAYR 8.5: solo Paris poteva batterlo in questo fine settimana. Dopo aver fatto ottime cose già nella discesa di ieri, oggi l’austriaco si eleva ulteriormente, pennella sulla norvegese e sfiora il successo. A sua volta chiude l’annata nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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