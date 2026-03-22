LIVE Sci alpino SuperG maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Franzoni per un ultimo acuto Paris ci riprova

Oggi si svolge il SuperG maschile di sci alpino a Lillehammer, con atleti come Franzoni che tenta un ultimo acuto e Paris che si prepara a una nuova prova. La gara si tiene in diretta e gli spettatori possono aggiornarsi seguendo la copertura live. Alle 10 è prevista anche la diretta del SuperG femminile, offrendo un quadro completo delle competizioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del SuperG maschile delle finali di Lillehammer. Nell’iconica località norvegese che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali del 1994 vanno in scena le finali di Coppa del Mondo. Ultima occasione per gli uomini veloci di lasciare il segno nella stagione 20252026. Coppa di specialità già assegnata allo svizzero Marco Odermatt, ma le posizioni del podio sono aperte a diversi contendenti tra cui il nostro Giovanni Franzoni. Saranno cinque gli azzurri in gara con l’eterno Christof Innerhofer subito al via con il pettorale numero 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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