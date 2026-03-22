Pagelle superG femminile Lillehammer 2026 | Goggia si prende tutto i centesimi maledetti di Aicher

Nella gara di superG femminile a Lillehammer del 2026, Sofia Goggia ha ottenuto il massimo punteggio, ricevendo 10 e lode. La stessa valutazione è stata assegnata ieri a Laura Pirovano. Durante la competizione, i giudici hanno evidenziato come i decimi di differenza abbiano determinato il risultato finale, con Aicher che ha subito alcuni maledetti centesimi.

PAGELLE SUPER G FEMMINILE LILLEHAMMER 2026. Sofia Goggia 10 e lode: il voto è lo stesso di ieri dato a Laura Pirovano. Proprio come la compagna di squadra firma il colpo doppio, prendendosi la vittoria della gara e soprattutto la coppa di specialità. Si tratta della prima della carriera per la bergamasca in superG, arrivata dopo una stagione non semplice, complicata, con tanti alti e bassi, con anche molte critiche. Il pianto alla fine è liberatorio, scacciando via tutte le paure e le ansie di un anno decisamente complicato, ma comunque ancora una volta vincente. Corinne Suter 8,5: assapora la vittoria fino all’ultimo intermedio e chiude comunque seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle superG femminile Lillehammer 2026: Goggia si prende tutto, i centesimi maledetti di Aicher Articoli correlati LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca il trofeo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma... LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si avvicina la partenza Sofia Goggia a caccia del trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SUPERG SE…TUTTE LE COMBINAZIONI I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA... Approfondimenti e contenuti su Pagelle superG Temi più discussi: Pagelle discesa femminile Lillehammer 2026: Pirovano completa il capolavoro. Aicher guadagna pochi punti; Discesa libera, vince Pirovano: è sua la Coppa; Startlist superG maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; A che ora partono Franzoni, Paris e gli azzurri oggi, superG Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming. Pagelle superG femminile Lillehammer 2026: Goggia si prende tutto, i centesimi maledetti di AicherPAGELLE SUPER G FEMMINILE LILLEHAMMER 2026 Sofia Goggia 10 e lode: il voto è lo stesso di ieri dato a Laura Pirovano. Proprio come la compagna di squadra ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia vince gara e Coppa del Mondo, eguagliata BrignoneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 11.53 Grazie per averci seguito, amici di OA ... oasport.it Milan-Torino, le pagelle dei rossoneri: Maignan c'è, Rabiot fa la differenza facebook