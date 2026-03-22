LIVE Sci alpino SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | si avvicina la partenza Sofia Goggia a caccia del trofeo

Oggi si svolge il SuperG femminile a Lillehammer, con Sofia Goggia tra le protagoniste in cerca del trofeo. La gara è in diretta e l’attenzione è rivolta alla partenza delle atlete e alle loro posizioni di partenza. La competizione si svolge in un contesto di grande interesse, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. La partenza delle concorrenti è imminente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SOFIA GOGGIA VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SUPERG SE.TUTTE LE COMBINAZIONI I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 10.15 Queste le combinazioni che consentirebbero a Sofia Goggia di vincere la Coppa del Mondo di superG: Arriva tra le prime 6. Arriva tra il 7° ed il 14° posto e Robinson non vince. Arriva 15ma o non fa punti e Robinson non arriva tra le prime due. 10.14 I pettorali di partenza: 1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 2 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head 3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 4 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar 5 206668... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si avvicina la partenza Sofia Goggia a caccia del trofeo Articoli correlati LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca il trofeo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma... LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia vuole la sfera di cristallo! La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10. Super G femminile, il commento di Sofia Goggia | Milano-Cortina 2026 Una selezione di notizie su Sofia Goggia Temi più discussi: Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; SuperG maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederli in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma. Diretta Coppa del Mondo Sci femminile, finale SuperG Kvitfjell LIVE: Goggia alla resa dei conti per la CoppaLa diretta dell'ultimo SuperG della stagione di Coppa del Mondo di Sci femminile: Goggia vicina alla conquista della CdM di specialità, ma Robinson proverà a insidiarla ... sport.virgilio.it LIVE Sci alpino, SuperG femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si avvicina la partenza Sofia Goggia a caccia del trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 Buongiorno e benvenuti ... oasport.it SOGNA RAGAZZA, SOGNA E stringila forte, Lolli. Sei la quarta azzurra nella storia a vincere la Coppa di discesa! Isolde Kostner (2001 e 2002) Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) Federica Brignone (2025) Laura Pirovano (2026) La lasci in buone facebook SOGNA RAGAZZA, SOGNA E stringila forte, Lolli. Sei la quarta azzurra nella storia a vincere la Coppa di discesa! Isolde Kostner (2001 e 2002) Sofia Goggia (2018, 2021, 2022 e 2023) Federica Brignone (2025) Laura Pirovano (2026) La lasci in buone x.com