Pagelle Juventus Spezia Under 15 | Re Laruccia Modica onnipresente Laganà impressionante – VOTI

La partita tra Juventus e Spezia Under 15 si è conclusa con un pareggio, perché i giovani calciatori hanno dimostrato grande impegno sul campo. Re Laruccia ha segnato un gol decisivo, mentre Modica si è fatto vedere in ogni zona del campo, correndo senza sosta. Laganà ha invece lasciato tutti a bocca aperta con una prestazione impressionante, contribuendo in modo consistente alla manovra della sua squadra.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Spezia Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. Moretti 6 – Giornata non particolarmente impegnativa per il portiere bianconero che può rilassarsi ed osservare le geste dei compagni. Si limita a qualche rimessa dal fondo, nulla più. Capristo 6,5 – Propositivo in fase offensiva e concentrato quando c'è da difendere. Dal suo lato non si passa.