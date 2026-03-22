Pagelle Fiorentina Inter | un super Pio non basta Bisseck muro male Akanji e Thuram!
di Giuseppe Colicchia Pagelle Fiorentina Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Franchi, sfida valevole per la 30^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Fiorentina Inter, risultato finale di 1 a 1 nel match valevole per il 30° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Franchi. TOP a fine primo tempo: Pio Esposito. FLOP a fine primo tempo: Akanji. TOP a fine partita: Pio Esposito, Bisseck. FLOP a fine partita: Thuram, Bonny. 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (Acerbi); Dumfries, Barella, Calhanoglu (Frattesi), Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram (Bonny). 🔗 Leggi su Internews24.com
Articoli correlati
Leggi anche: Pagelle Atalanta-Inter 0-1, Akanji muro: Thuram non incide
Leggi anche: Inter Bodo pagelle: Akanji dice stop, Thuram spaesato e Pio ultimo a mollare
Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Fiorentina Inter
Temi più discussi: Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche; Rakow-Fiorentina 1-2, le pagelle della partita di Conference League; Le pagelle della Fiorentina. Ndour re di coppe, Parisi motore instancabile. Comuzzo in difficoltà; Cremonese-Fiorentina 1-4, pagelle e tabellino: Floriani Mussolini da incubo, Audero incerto, Dodò scatenato, Piccoli rinato.
Pagelle LIVE Fiorentina-Inter: voti e giudiziInter ospite della Fiorentina al Franchi per la 30ª giornata di Serie A: sfida delicata per i nerazzurri, tra assenze pesanti e la necessità di rispondere alle rivali. Ecco le pagelle del match. SOMME ... passioneinter.com
Fiorentina-Inter 1-1, Ndour pareggia /DirettaFirenze, 22 marzo 2026 – Sfida affascinante, il Fiorentina-Inter di stasera, con le squadre che scendono in campo per obiettivi ovviamente diversi. I viola cercano punti per la salvezza, i nerazzurri ... lanazione.it
Gudmundsson dà vita al gol #PagelleFiorentina facebook