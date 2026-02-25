Inter Bodo pagelle | Akanji dice stop Thuram spaesato e Pio ultimo a mollare

Akanji si ferma e blocca la partita, mentre Thuram appare confuso e Pio non molla mai. La sconfitta dell’Inter contro il Bodo, conclusa 1-2 a San Siro, deriva dalla forte pressione degli avversari. I giocatori nerazzurri hanno faticato a trovare il ritmo giusto e a contenere le ripartenze del team norvegese. La partita si è decisa in un finale emozionante, lasciando i tifosi senza speranze di qualificazione.

Inter Bodo pagelle. L’ Inter saluta la Champions al termine di una partita che l’ha vista cedere per 1-2 ai norvegesi del Bodo anche a San Siro. Di seguito, i voti degli uomini di Chivu in questa notte da dimenticare. Inter Bodo pagelle: tutti i voti dei nerazzurri. Sommer 6: miracolo su Hogh dopo l’errore di Akanji, poi non può nulla su ribattuta e raddoppio Bisseck 5,5: ottimo in fase di spinta, ma non segue Evjien sul taglio che porta al raddoppio del Bodo; dall’81’ Dumfries: S.V. Akanji 4,5: le speranze di qualificazione calavano di secondo in secondo, lui le spegne totalmente Bastoni 6,5: si propone e contiene egregiamente il Bodo dal suo lato, si prende la “gioia” del gol ed esorta tutti a non mollare dopo l’errore di Akanji Luis Henrique 6: qualche iniziativa interessante la propone, ma manca sempre di continuità; dal 61? Diouf 5,5: prova a portare dinamismo come il suo solito, ma al momento del suo ingresso è già tutto compromesso e ne risente anche lui Frattesi 6,5: forse una delle sue migliori versioni di quest’anno; dal 61? Bonny 6,5: entra con lo spirito giusto, sarebbe potuto entrare prima. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Pagelle Inter Bodo Glimt: Akanji pasticcia, Pio e Bastoni non smettono mai di crederci!Akanji commette errori in difesa, causando occasioni per il Bodo Glimt, mentre Pio e Bastoni mantengono alta la tensione con le loro azioni. Pagelle Inter Bodo Glimt, clamoroso ko dei nerazzurri! Akanji da incubo, Barella e Thuram flopAkanji ha commesso errori gravi durante la partita contro il Bodo Glimt, causando una sconfitta pesante per l'Inter. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bodo Glimt-Inter 3-1, le pagelle della partita di Champions League; Bodo Glimt-Inter 3-1, le pagelle: si salva solo Pio Esposito (6,5). Akanji e Carlos Augusto, troppi errori (5); Pagelle Inter: Bastoni prende i fischi dai norvegesi, Akanji è distratto, Barella si salva. Chivu...; Bodo-Inter, le pagelle: Bastoni non si riscatta, 5. Hauge versione derby, 7. Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle: Akanji (4,5) errore grave, Thuram (5) non vede la porta, Barella (5,5)L'Inter crolla 1-2 a San Siro contro il Bodo Glimt e saluta la Champions League. I nerazzurri dovevano rimontare tre gol ma escono dal Meazza addirittura ... msn.com Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle: frittata Akanji (4), Thuram non incide (5). Impreciso Barella (5)L'Inter dice addio alla Champions. La sfida di ritorno dei play-off con il Bodo Glimt si conclude con una sconfitta (1-2), risultato che condanna i nerazzurri all’eliminazione ... leggo.it Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 1-2: nerazzurri eliminati dai norvegesi Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-diretta-risultati-classific - facebook.com facebook INTER-BODO 0-1 (57'): GOL BODO Incredibile errore di Akanji e segna Hauge sulla respinta di Sommer x.com