Pagelle Atalanta-Inter 0-1 Akanji muro | Thuram non incide

Nella partita del 28 dicembre, l’Inter ha conquistato una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta. La rete decisiva è arrivata in una gara equilibrata, in cui la solidità difensiva e la prestazione di Akanji sono state determinanti. Thuram ha tentato di incidere, ma senza successo. La partita si è conclusa con un risultato che permette all’Inter di mantenere il suo cammino in campionato.

La domenica non poteva chiudersi meglio per l'Inter, che nella serata di oggi 28 dicembre è riuscita a battere 1-0 l'Atalanta. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno concluso nel migliore dei modi il loro 2025, espugnando il Gewiss Stadium grazie alla rete di Lautaro Martinez. Una prestazione fondamentale, grazie alla quale i meneghini tornano in vetta alla classifica di Serie A rispondendo alle vittorie di Napoli e Milan rispettivamente contro Cremonese e Verona. Scopriamo insieme le pagelle dei calciatori scesi in campo della Beneamata. Pagelle Inter. Sommer 6: Viene impegnato poco ma risponde presente quando c'è bisogno.

