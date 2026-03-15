Pagelle Como Roma Douvikas e Diao cambiano la partita male Koné ed Hermoso I VOTI

Nella partita tra Como e Roma, Douvikas e Diao sono stati decisivi con le loro prestazioni, mentre Koné ed Hermoso hanno mostrato difficoltà. I voti ai giocatori sono stati assegnati alla fine del match giocato allo stadio Sinigaglia, che si è concluso con una vittoria importante per i padroni di casa. I giudizi si basano sulle prestazioni individuali e sull’impatto sul risultato finale.

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