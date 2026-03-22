Il Paganica Rugby ha subito una sconfitta netta contro la capolista Civitavecchia Centumcellae, terminata 54-19. Nonostante il divario nel punteggio, i rossoneri hanno dimostrato carattere giocando con sette titolari in meno. La partita si è svolta domenica 22 marzo 2026 sul campo dei padroni di casa, dove il ritmo iniziale è stato fulminante per la squadra laziale. I ragazzi abruzzesi hanno lottato senza mollare, sfiorando anche il bonus offensivo nonostante le numerose assenze e gli errori in fase d’attacco. L’impatto della carenza organica sulla prestazione. Sette titolari mancanti hanno pesato nella composizione del roster abruzzese, costringendo la squadra a rimaneggiarsi completamente prima dell’inizio della sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paganica: 7 assenze, cuore a 54-19 contro la capolista

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