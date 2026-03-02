Milan Futuro così si fa! Pareggio tutto cuore contro la capolista

Il Milan Futuro ha ottenuto un pareggio combattuto contro la capolista, dimostrando di aver cambiato passo. La squadra ha mostrato impegno e determinazione, riuscendo a contenere gli avversari e a portare a casa un risultato importante. La partita si è svolta con ritmo elevato, con occasioni da entrambe le parti e momenti di grande intensità.

Ormai non c'è più dubbio: il Milan Futuro ha cambiato marcia e in questa fase della stagione può giocarsela con tutti. Nella giornata di ieri è arrivato un pareggio contro la capolista Folgore Caratese e gli spettatori accorsi al Chinetti hanno assistito a una prestazione di grande livello da parte dei ragazzi di mister Oddo, che non si sono fatti intimorire dal maggiore tasso tecnico degli avversari. Per larghi tratti della ripresa si...