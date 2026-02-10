Calcio serie C La Pianese sconta varie assenze tra squalifiche e infortuni Ma la prestazione è di livello contro la capolista Arezzo
La Pianese gioca un’ottima partita contro la capolista, nonostante le tante assenze tra squalifiche e infortuni. La squadra si presenta in campo con determinazione e mette in difficoltà l’Arezzo, dimostrando di non arrendersi facilmente. La prestazione è di livello, e i tifosi possono comunque essere soddisfatti dell’impegno mostrato dai loro giocatori.
Non era certo quello di Arezzo, il campo in cui la Pianese aveva l’obbligo di fare i punti. Ma possono tenersi stretta la prestazione, le zebrette, che, nonostante le diverse assenze, tra squalifiche e infortuni, hanno tenuto testa alla capolista, se la sono giocata a viso aperto, con coraggio e personalità. La squadra ha centrato, come l’ha definita mister Birindelli, "una prestazione di altissimo livello", una dose di convinzione, in vista del prossimo impegno, già alle porte. Appena dopodomani, Simeoni e compagni torneranno infatti in campo, di nuovo, per il turno infrasettimanale previsto dal calendario: a pestare l’erba del Comunale sarà il Perugia (calcio di inizio alle 20,30), terzultima forza del girone, reduce dal successo in casa della Sambenedettese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
