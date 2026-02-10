La Pianese gioca un’ottima partita contro la capolista, nonostante le tante assenze tra squalifiche e infortuni. La squadra si presenta in campo con determinazione e mette in difficoltà l’Arezzo, dimostrando di non arrendersi facilmente. La prestazione è di livello, e i tifosi possono comunque essere soddisfatti dell’impegno mostrato dai loro giocatori.

Non era certo quello di Arezzo, il campo in cui la Pianese aveva l’obbligo di fare i punti. Ma possono tenersi stretta la prestazione, le zebrette, che, nonostante le diverse assenze, tra squalifiche e infortuni, hanno tenuto testa alla capolista, se la sono giocata a viso aperto, con coraggio e personalità. La squadra ha centrato, come l’ha definita mister Birindelli, "una prestazione di altissimo livello", una dose di convinzione, in vista del prossimo impegno, già alle porte. Appena dopodomani, Simeoni e compagni torneranno infatti in campo, di nuovo, per il turno infrasettimanale previsto dal calendario: a pestare l’erba del Comunale sarà il Perugia (calcio di inizio alle 20,30), terzultima forza del girone, reduce dal successo in casa della Sambenedettese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. La Pianese sconta varie assenze tra squalifiche e infortuni. Ma la prestazione è di livello contro la capolista Arezzo

Approfondimenti su Pianese Arezzo

In vista della sfida contro la capolista Arezzo, l’allenatore Brambilla sottolinea la necessità di migliorare il rendimento della squadra.

L’Arezzo si prepara alla sfida di domani contro la Pianese, una partita che si aspetta sia ricca di emozioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pianese Arezzo

Argomenti discussi: Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Calcio serie C girone B, Il mese verità del Forlì che punta alla salvezza diretta; Sport - Calcio, Serie C: Benevento, rimonta folle a Caravaggio (3-4) e sorpasso in vetta!.

Serie C, il calendario della 26^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 26^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

Serie C, Livorno-Bra 2-1: amaranto all'ultimo respiro, Di Carmine piega in extremis i giallorossiPesantissima vittoria in chiave salvezza per gli uomini di Venturato. Decisiva la rete del centravanti in pieno recupero ... today.it

CALCIO, SERIE D: la finale di Coppa Italia fra Pistoiese e Ancona si giocherà in gara unica il 7 marzo a Gubbio facebook

Lega Calcio Serie A sostiene @WWFitalia e in occasione dei Quarti di Finale di #CoppaItaliaFrecciarossa promuoverà la campagna "60 anni per la natura" per festeggiare il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione. legaseriea.it/news/lega-calc x.com