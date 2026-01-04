Ostiamare-Ancona streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Ostiamare-Ancona, in programma oggi alle 14.30 allo stadio “Anco Marzio” di Lido di Ostia, è una partita valida per la 18ª giornata di Serie D. I tifosi possono seguire l’incontro in diretta TV in chiaro o tramite streaming gratuito. Di seguito, tutte le informazioni su come vedere la gara e le modalità di trasmissione.

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “Anco Marzio” a Lido di Ostia (Roma), si disputerà il big match Ostiamare-Ancona, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al primo e terzo posto con 42 e 36 punti. Prima della sosta natalizia, entrambe . Potrebbe interessarti:. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

