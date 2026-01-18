Falcognana avrà una nuova area verde attrezzata Arrivato il finanziamento per un progetto del 2017

Falcognana si prepara a inaugurare una nuova area verde attrezzata, grazie a un finanziamento ottenuto per un progetto del 2017. Questa iniziativa si aggiunge ai recenti interventi sulle aree ludiche e sulle strade cittadine, contribuendo al miglioramento degli spazi pubblici e alla qualità della vita dei residenti. Il progetto rappresenta un passo importante nel processo di valorizzazione e sviluppo del territorio comunale.

Falcognana cresce sempre di più, e con lei i luoghi di aggregazione per la cittadinanza. Dopo la partenza dei lavori per rimettere a nuovo l'area ludica esistente, e i fondi per le strade ammalorate inseriti nel bilancio municipale, ecco che il Comune tira fuori altri soldi per un'area verde. 🔗 Leggi su Romatoday.it Carini ottiene finanziamento: in una zona Peep un'area verde attrezzata

A Carini, in una zona Peep, sarà realizzata un'area verde attrezzata su un terreno di circa 700 metri quadrati. L'intervento prevede l'installazione di panchine, un tavolo, cestini per la raccolta differenziata in materiali ecologici e una fontanella di acqua potabile. L'iniziativa nasce dal finanziamento ottenuto dall'amministrazione comunale, con l'obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e promuovere il rispetto ambientale nella zona.

