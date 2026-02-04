Ornella Muti scollatura sensuale e abito attillato | semplicemente bellissima

Ornella Muti torna a far parlare di sé sul red carpet. La attrice si presenta con una scollatura sensuale e un abito attillato, mostrando tutta la sua classe e femminilità. Non è la prima volta che partecipa al Lambertz Monday Night: c’era già stata nel 2025, oltre che nel 2016 e nel 2015. Anche questa volta, ha catturato l’attenzione tra sguardi ammirati e commenti sui social.

Non è la prima volta che Ornella Muti partecipa al Lambertz Monday Night: c'era già stata nel 2025 (anche nel 2016 e nel 2015). Per il 2026 – l'evento si tiene annualmente – la "diva di ferro e velluto" ha optato per un look sensualissimo, un abito attillato con scollatura a vista. Ornella Muti, il look per al Lambertz Monday Night. Party del lunedì? Sì, grazie: la lunga tradizione del Lambertz Monday Night si tiene ormai ogni anno a Colonia, in Germania, sin dal 1998, su volontà del Dr. Hermann Bühlbecker. E come ogni febbraio, nel 2026, è stata organizzata per lunedì 2: è Bühlbecker a invitare diverse personalità di spicco da ogni "mondo", dalla politica allo spettacolo.

