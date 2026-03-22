Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la recente vittoria del Milan contro il Torino, evidenziando che gli attaccanti rappresentano il principale ostacolo per la squadra di Allegri. Secondo la sua analisi, le difficoltà offensive sono il problema centrale che il tecnico deve affrontare. Ordine si concentra sulle scelte e le performance degli attaccanti come fattore chiave nel momento attuale della squadra.

Dopo la vittoria del Milan contro il Torino il giornalista Franco Ordine ha parlato di come ha giocato il Diavolo nelle ultime partite, tolto il derby giudicato come partita a sé stante: "Un primo tempo scandito da un serie di errori tecnici, posizioni in campo poco rispettate e qualche performance scesa sotto il livello standard conosciuto nei mesi precedenti", scrive per 'Il Corriere dello Sport'. Ordine fa anche i nomi di giocatori del Milan: "Tomori, Saelemakers, Fofana per tacere degli attaccanti che da qualche tempo sono il macigno sulla schiena di questa squadra. Pulisic è assente dal tabellino da fine dicembre, Leao è... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine sul Milan: “Gli attaccanti sono un macigno. Ecco il problema centrale per Allegri”

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